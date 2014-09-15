Фаворитом в поединке Кличко - Пулев, без сомнения, будет украинец - Лукас Браун

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

В частности, Браун отметил: «Есть ли у Пулева шанс на победу? У каждого есть шанс, но фаворитом в этом поединке, без сомнения, будет Кличко. Он очень методичен в своем стиле, который он совершенствовал на протяжении десяти последних лет. К тому же, у него будет преимущество в габаритах, хотя в этот раз и не такой значительное».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».