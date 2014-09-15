Фаворитом в поединке Кличко - Пулев, без сомнения, будет украинец - Лукас Браун
14:00, 15 сентября 2014Спорт
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Австралийский супертяжеловес Лукас Браун поделился своими ожиданиями от боя украинца Владимира Кличко с болгарином Кубратом Пулевым, заявив, что украинец, без сомнения, будет фаворитом в этом бою.
Лукас Браун верит в победу Кличко / klitschko-brothers.com
Об этом сообщает boxingnews.com.ua.
В частности, Браун отметил: «Есть ли у Пулева шанс на победу? У каждого есть шанс, но фаворитом в этом поединке, без сомнения, будет Кличко. Он очень методичен в своем стиле, который он совершенствовал на протяжении десяти последних лет. К тому же, у него будет преимущество в габаритах, хотя в этот раз и не такой значительное».
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в немецком Гамбурге.
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