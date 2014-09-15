Баскетбольный "Будівельник" обыграл российский клуб-участник Евролиги

Об этом сообщает пресс-служба "строителей".

В матче, состоявшемся на «Швитурио-Арене» (Клайпеда, Литва), действующие чемпионы Украины в сложной упорной борьбе обыграли дебютанта Евролиги.

Матч был отмечен значительными перепадами в игре обеих команд, что характерно для товарищеских игр в межсезонье. Первая четверть закончилась победой киевлян с минимальным преимуществом 17:15, а вторую 10-минутку россияне выиграли с преимуществом "+10" - 27:17. После большого перерыва "Будівельник" перехватил инициативу и выиграл обе четверти с преимуществом в 5 баллов - 18:13 и 29:24.

Лучшим игроком в составе украинского клуба стал Александр Липовый, набравший 16 очков. На счету Максима Ившина 14 баллов, Дениса Лукашова - 11.

Примечательно, что тренером российского клуба в межсезонье стал латвийский специалист Айнарс Багатскис, который в прошлом сезоне тренировал киевскую команду.

Предсезонный сбор в Литве чемпион Украины завершит участием в престижном предсезонном турнире "Кубок Гарастаса". 16-18 сентября "строители" проведут матчи с российским БК "Химки" (Московская область), и литовскими "Лиетовус Ритас" (Вильнюс) и "Шауляй".