Результаты 27 тура английской Премьер-лиги

Арсенал не смог сломить Бирмингем

Завершились 5 матчей 27 тура английской Премьер-лиги. Бирмингем – Арсенал 2:2 (Макфаден 28, 90 пен. – Уолкотт 50, 55) Ливерпуль – Мидлсборо 3:2 (Торрес 28, 30, 61 - Шанли 9, Даунинг 82) Фулхэм - Вест Хэм 0:1 (Солано 86) Портсмут – Сандерлед 1:0 (Дефо 68) Уиган – Дерби Каунти 2:0 (Шарнер 59, Валенсия 83) В эти минуты продолжается встреча Ньюкасл – МЮ, счет пока не открыт.

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