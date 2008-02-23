Результаты 27 тура английской Премьер-лиги
19:01, 23 февраля 2008Спорт
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Арсенал не смог сломить Бирмингем
Завершились 5 матчей 27 тура английской Премьер-лиги.
Бирмингем – Арсенал 2:2 (Макфаден 28, 90 пен. – Уолкотт 50, 55)
Ливерпуль – Мидлсборо 3:2 (Торрес 28, 30, 61 - Шанли 9, Даунинг 82)
Фулхэм - Вест Хэм 0:1 (Солано 86)
Портсмут – Сандерлед 1:0 (Дефо 68)
Уиган – Дерби Каунти 2:0 (Шарнер 59, Валенсия 83)
В эти минуты продолжается встреча Ньюкасл – МЮ, счет пока не открыт.
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