Владимир Кличко против левшей - 5:1

Султан Ибрагимов — левша. Этот маленький нюанс может иметь большое значение. Одно из своих поражений Владимир Кличко потерпел именно от левши. Драться правшам, или, как их еще называют "ортодоксам", с левшами — дело непривычное. Кроме того есть и целый ряд чисто технических нюансов.

Итак, вы — правша. Как и Владимир Кличко. Чем же для вас чреват бой с левшой, каковым является Султан Ибрагимов?. Во-первых, его правосторонняя стойка (зеркальная для вас) в сочетании с его правым джебом сбивает ваш ритм. В свою очередь сам левша лучше защищен от джеба правши. Может его сбивать или вовсе контратаковать! Вообще, стиль многих левшей строиться именно на контратаках.

Еще нюанс. Из-за расположения плечей правый встречный кросс левши быстрее левого хука правши.

Два слова о дистанции. Хуже всего боксировать против левши на средней. На дальней, если правша имеет больший радиус атаки (это преимущество есть у Кличко), то он может очень эффективно "бомбить". В ближнем же бою стойка принципиального значения не имеет.

Левшей нынче среди тяжеловесов не так уж мало. Двое из четырех чемпионов мира в супертяжелом весе — левши. Это Султан Ибрагимов и Руслан Чагаев.

Для украинца встреча в ринге с таким оппонентом не будет диковинкой. Причем опыт у него есть как положительный, так и отрицательный.

С левшами Кличко-младший дрался 6 раз. Это были Коди Кох (США), Нэйджи Шахид (США), Жозеф Чингангу (Замбия), Крис Бирд (США) - дважды, Корри Сандерс (ЮАР. Три первых соперника были ему попросту не чета, поэтому проблем создать не могли. А вот два поединка против Криса Бирда (2000, 2006) и один против Корри Сандерса (2003) — дело другое. Бирда украинец оба раза победил довольно уверенно. А вот Сандерс нанес Владимиру одно из самых болезненных поражений.

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