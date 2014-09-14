Украинский легкоатлет Бондаренко выиграл Континентальный кубок IAAF

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В секторе для прыжков в высоту Бондаренко с первой попытки преодолел 2,37 м. Позади остались россиянин Иван Ухов и катарец Мутаз Эсса Баршим. У обоих по 2,34 м, но Ухов потратил на них меньше попыток и занял 2-ю строчку в таблице.

Ольга Саладуха стала третьей в тройном прыжке (14,26 м). Победила колумбийка Катерин Ибаргуэн (14,52 м).

Анна Титимец финишировала четвертой в беге на 400 метров с барьерами (55,20 с). А Ольга Земляк с личным рекордом (51,00 с) была пятой в гладком беге на 400 метров.

После первого дня соревнований уверенно лидирует сборная Европы, за которую выступают украинцы (222,5 очков). Американцы вторые (191).

Соревнования Континентального кубка происходят в Марракеше (Марокко) 13-14 сентября.