УПЛ, 6-й тур, "Волынь" - "Металлург" (З): онлайн видео-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает запорожский "Металлург".

В этой игре сошлись команды, которые занимают 6-е ("Металлург") и 8-е места в турнирной таблице.

Команды являются середняками турнирной таблицы лиги. Между тем, победа любой из команд даст ей шанс существенно приблизиться к группе лидеров. Так, занимающий 4-е место в таблице донецкий "Олимпик" имеет в активе 10 очков. В то время как у "Металлурга" 7 баллов, а у "Волыни" - 6.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Волынь". На победу команды из Луцка ставки принимаются с коэффициентом 2,1 к 1, в то время как на ничью - 3,4 к 1, а на победу гостей - 3,85 к 1.