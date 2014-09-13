"Шахтер" выиграл матч 6-го тура УПЛ, а "Динамо" сенсационно потеряло очки

В Одессе проходил один из центральных матчей тура, в котором "Шахтер" одержал шестую подряд победу в нынешнем чемпионате. На 27-й миунте счет открыл Фернандо, а на 90-й Александр Гладкий удвоил перевес своей команды - 2:0.

"Заря", которая временно принимает соперников в Запорожье, с самого начал игры имела преимущество над "Динамо". И на 24-й минуте Дмитрий Хомченковский реализовал преимущество луганчан - 1:0. С таким счетом команды ушли на перерыв. А отыграться киевляне сумели лишь на 59-й минуте, когда польский легионер команды Лукаш Теодорчик сравнял счет. Бурной получилась концовка в этой игре. На 88-й минуте Артем Кравец вывел "Динамо" вперед, но спустя 5 минут, уже в добавленное арбитром время красивым ударом под перекладину Желько Любенович сравнял счет - 2:2.

Таким образом, в турнирной таблице в группе лидеров произошли изменения. Лидирует по-прежнему "Шахтер", набравший 18 очков, а вот "Днепр" теперь опережает "Динамо" и единолично находится на тором месте - 16 баллов. У "Динамо" - 14 очков и третье место в таблице.