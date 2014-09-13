У "Металлиста", наверное, больше проблем на данный момент, чем у нас - Маркевич

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

В частности, Маркевич отметил: "Мы использовали ошибки, которые Металлист допустил в центре и обороне – такой результат. Вообще же, и у харьковчан проблемы с составом, и у нас. У нас сегодня впервые вышел Коноплянка. Зозуля, Ротань, Матеус играть не могли. Но у "Металлиста", наверное, больше проблем на данный момент, чем у нас".

Отвечая на вопрос о том, что когда Маркевич уходил из "Металлиста", то говорил, что не хотел участвовать в развале этого клуба, Маркевич ответил: "Я и повторяю это. Я это спрогнозировал давно - так и случилось. А быть при этом я ни в коем случае не хотел

На вопрос об эмоциях при выходе на поле, тренер ответил: "Было волнение – всё-таки 9 лет. С удовольствием приехал в Харьков, мне было приятно выйти на поле, в конце концов, вас всех увидеть.

На просьбу оцените игру молодого Лучкевича, тренер отметил: "Ему 18 лет – он еще ошибается. Но у него столько желания играть, что я пока что закрываю глаза на его технический брак. У него большой потенциал".

Как сообщал УНИАН, В Харькове состоялся центральный матч 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлист" принимал днепропетровский "Днепр" и был разгромлен со счетом 2:5.