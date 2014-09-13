Стаховский и Бубка проиграли парную встречу матча Кубка Дэвиса Украина - Бельгия

Судьба матча решилась в пятой партии.

Парная игра, зачастую считающаяся ключевой в матчах Кубка Дэвиса, в этой игре прошла в упорнейшей борьбе и продлилась все пять сетов.

В начале матча преимущество бельгийцев было подавляющим и менее чем за час они выиграли две партии - 2:6, 3:6. Тем не менее, в дальнейшем украинцы сумели перехватить инициативу и с такой же легкостью выиграли третью и четвертую партии - 6:2, 6:3. Тем не менее, в решающей пятой партии бельгийцы вновь имели подавляющий перевес и сумели обыграть украинскую пару - 2:6.

Таким образом, счет в матче по итогам двух дней стал 2:1 в пользу сборной Бельгии. Накануне Сергей Стаховский выиграл свой одиночный матч, а Илья Марченко - проиграл.

В заключительный день матча - воскресенье - украинцам для общей победы необходимо выигрывать обе одиночные встречи.

Как сообщал УНИАН, матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису проходит на нейтральной территории, в Таллине. Международная федерация тенниса перенесла матч из Киева по просьбе бельгийской стороны из соображений безопасности. В ITF свое решение мотивировали беспорядками, произошедшими в середине августа, в день очищения Майдана, когда жители платочного городка зажгли покрышки.

В случае победы сборной Украины в этом матче, в 2015-м году команда дебютирует в Мировой группе, компании 16 элитных команд, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.