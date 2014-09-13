УПЛ, 6-й тур, "Черноморец" - "Шахтер": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Одессе проходит один из центральных матчей 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает донецкий "Шахтер".

В этом матче встречаются первая и четвертая команды турнирной таблицы УПЛ,

"Шахтер" нынешний сезон на внутренней арене начал безупречно, оджержав 5 побед в 5 матчах. У команды максимальное количество очков - 15 - и разница мячей 13 - 1.

В свою очередь, одесситы из 5 матчей выиграли лишь 2. Еще два они свели вничью и однажды проиграли. В итоге, у команды 8 очков, но она находится на высоком 4-м месте в таблице.

В нынешнем матче на котировках букмекерских контор явным фаворитом считается донецкий клуб. На победу горняков ставки принимаются с коэффициентом 1,43 к 1, на ничью - 4,55 к 1, а вот на победу хозяев поля - лишь 8,9 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Черноморец: 12. Безотосный, 11. Бобко, 52. Тейку, 77. Кутас, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сиваков, 42. Зубейко, 27. Балашов, 19. Фомин.

Запасные: 44. Паст, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 39. Опанасенко, 94. Данченко О., 28. Назаренко, 99. Яворский В.

Шахтер: 32. Каниболоцкий А., 33. Срна, 38. Кривцов, 18. Ордец, 66. Марсио Азеведо, 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.

Запасные: 30. Пятов, 5. Кучер, 10. Бернард, 11. Марлос, 77. Илсиньо, 89. Дентиньо, 21. Гладкий.