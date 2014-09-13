"Днепр" разгромил "Металлист" в центральном матче тура УПЛ

Судьбу матча решил хет-трик Бруно Гамы.

Гости гораздо активнее начали матч и уже на 14-й минуте Гама открыл счет. Второй гол игрок "Днепра" забил в концовке тайма - на 43-й минуте, а хет-трик сделал в начале второго тайма, на 62-й минуте. Все три гола стали плодом высокого индивидуального мастерства игрока.

К чести "Металлиста" команда не стала формально доигрывать игру. Уже спустя минуту после того, как счет стал крупным Больбат забил гол в ответ. Правда, затем "Днепр" забил еще два гола. Евгений Селезнев прервал свою длинную безголевую засуху, а затем Евгений Коноплянка отличился в первом же матче после травмы. Но, последнее слово осталось за харьковчанами. Гол красивым дальним ударом из-за пределов штрафной забил Хавьер.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, "Днепр" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Правда, у донецкого "Шахтера" на матч меньше. Свою игру с "Черноморцем" дончане проведут сегодня вечером.