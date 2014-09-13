УПЛ, 6-й тур, "Металлист" - "Днепр" - 2:5: онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове проходит центральный матч 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором харьковский "Металлист" принимает днепропетровский "Днепр".

Встречаются команды, занимающие 2-е и 5-е места в турнирной таблице. У "Днепра" - 13 очков, у "Металлиста" - 7. Тем не менее, фаворита в этом матче нет. Букмекеры дают приблизительно равные шансы командам.

Стартовые составы команд:

Металлист: 35. Шуст, 3. Вильягра, 77. Кобин, 6. Торсильери, 30. Папа Гуйе, 17. Пшеничных, 32. Красноперов, 82. Ребенок, 22. Кулаков, 10. Хавьер, 50. Жажа

Запасные: 29. Горяинов, 45. Осман А., 43. Ткачук Ю., 24. Юссуф, 46. Радченко А., 7. Болбат, 14. Гоменюк

Днепр: 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 12. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 9. Калинич

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 20. Лео Матос, 89. Политыло, 90. Мигунов, 10. Коноплянка, 11. Селезнев

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

Мы начинаем...

Мирон Маркевич против "Металлиста". Это будет интереснейший матч...

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Маркевича приняли в Харькове очень тепло. И Рахаев, и сотрудники клуба.

2. Первый опасный момент. Кравченко подавал угловой, но Шуст уверенно забрал мяч.

3. Ответ "Металлиста". Жажа подавал штрафной, но Кравченко выбил мяч головой в аут.

5. "Металлист" контролирует мяч. Пока на своей половине поля. Не рискуют харьковчане идти вперед.

6. Кобин отдавал опасный пас на Пшеничных, но атаку нейтрализовал удачными действиями в защите Дуглас.

7. Теперь Кобин отлично отработал в защите, после опасной подачи со штрафного днепропетровцев.

8. Жажа отдавал отличный паас в штрафную, но Кобин не сумел дотянуться до мяча. Опаснейший момент.

9. Угловой разыграли харьковчане, но у Пшеничных не получился удар.

11. Пшеничных прервал атаку "Днепра", которую начал Бруно Гама.

12. Очень много свободных мест на харьковской арене.

13. Калинич опасно прорывался в штрафную, но нарушил правила в борьбе с защитником "Металлиста".

14. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ, "Днепр", 0:1

15. Жажа грубо ошибся в центре поля, а Бруно Гама. получивший мяч в 30 метрах от ворот, пробил точно в угол ворот Шуста.

17. Еще один опаснейший момент у "Днепра", но Лучкевич обыграв вратаря не решился бить по воротам с очень острого угла. Пас также не получился.

18. И еще один момент у гостей. Стринич подавал с фланга, но защитники выбили мяч на угловой.

19. Кравченко подал угловой, а Бруно Гама пробил по воротам. На сей раз, Шуст надежно сыграл в воротах.

20. И тут же ответ "Металлиста" - Вильягра бьет мимо.

21. Красноперов отдавал опасный пас на Хавьера, но тот попал в оффсайд.

22. "Металлист" вновь атакует. Ребенок пробил выше ворот. Вратарь "Днепра" выговаривает своим защитникам.

24.Опаснейший момент у Лучкевича, вышедшего один на один с вратарем после грубейшей ошибки Папа Гуйе. Шуст отбил мяч на угловой.

25. Розыгрыш углового "Днепром" успехом не увенчался.

26. Гуйе наступил на ногу Калиничу. Очень болезненная травма.

28. Шахов затянул потенциально опасную атаку "Днепра". Не смог отдать пас вперед на партнера.

30. Отсутствие большого количества зрителей сказывается на общей обстановке. Слишком камерная она в Харькове, как для такой игры.

31. И вновь Лучкевич едва не получил выход один на один с вратарем. Шуст выбежал далеко за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

33. Вильягра в борьбе с соперником упустил мяч за лицевую линию. Удар от ворот выполнят днепропетровцы.

34. В ответной атаке аналогичную ошибку допускает Федецкий. От ворот теперь введут мяч харьковчане.

35. Теперь Лучкевич упустил мяч за линию ворот.

36. Опасный штрафной разыграл "Металлист". Но, Хавьер пробил прямо в руки вратарю Бойко.

37. Федецкий сфолил на Жаже в центре поля, прервав тем самым потенциально опасную атаку соперника.

39. Штрафной подавали харьковчане, но Кравченко головой выбил мяч за пределы штрафной.

40. СУПЕРМОМЕНТ у "Днепра". Бруно Гама бьет в штангу...

42. Стринич едва не обыграл на дриблинге четырех защитников "Металлиста". Его остановили прямо на линии штрафной.

43. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!, "Днепр", 0:2

44. Шикарный проход Бруно Гамы и удар в дальний нижний угол ворот. Мяч прошел рядом со штангой. Высокий индивидуальный класс показал Гама.

45. Показательна реакция Конополянки. Травмированный лидер "Днепра" искренне радуется успеху своего прямого конкурента, сделавшего уже дубль.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

Что же, пока интринги не получается. "Металлист" по всем статьям уступает своему сопернику. Не помогла команде даже вера в них букмекеров, которые абсолютно неожиданно давали равные коэффициенты на эту игру. Проблемы, с которыми харьковчане столкнулись в начале этого сезона никуда не уходят.

Если харьковчане не предпримут чего-то кардинального и не изменят игру в самом начале второго тайма, то эта 45-минутка рискует стать пустой формальностью. Ждем экстраординарных ходов от тренера "Металлиста" Игоря Рахаева...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

48. Харьковчане контролируют мяч в начале тайма, но как и в первом тайме атаку толком организовать не могут.

50. Красноперов пытался начать атаку пасом за спины защитников "Днепра", но мяч оказался в руках Бойко.

51. Кобин оказался в оффсайде после паса Жажы. Мог быть выход один на один с вратарем.

52. Великолепный проход Лучкевича, обыгравшего трех харьковчан. А вот пас на Шахова оказался неудачным.

53. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Федецкий получает за разговоры с арбитром.

54. УДАЛЕНИЕ! Вильягра за снос Калинича при выходе один на один с вратарем. "Металлист" в меньшинстве.

55. Опасный штрафной "Днепра" пробивал Стринич - чуть выше ворот.

57. Харьковане имели момент, но Кулаков пробил мимо.

58. Замена в "Металлисте" - Болбат вместо Красноперова.

59. КАЛИНИЧ.... С 11 метров пробил прямо над перекладиной.

60. Игра идет в центре поля. Кажется, "Металлист" уже смирился со своей участью.

61. Лучкевич загубил еще один супермомент своей команды. Вошел в штрафную и отдал пас... вратарю.

62. ГООООООЛЛЛЛЛЛ!!!! "Днепр", 0:3!

63. Бруно Гама сделал хет-трик.

63. Замена в "Днепре": вместо Шахова вышел Коноплянка. Возвращение лидера "Днепра" после травмы.

64. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! "Металлист", 1:3

65. После розыгрыша углового мяч отскочил к Болбату, который с линии штрафной идеальным ударом отправил мяч в ворота впритирку со штангой.

67. Федецкий пробил мимо ворот в атаке, которую острым пасом начал Коноплянка.

68. "Металлист" пытался провести еще одну атаку, но Жажа не смог отдать точный пас на Пшеничных. Аут.

69. Гомнюк получил травму в штрафной "Днепра" в столкновении с защитником. Судья нарушения не усмотрел.

70. Коноплянка отдавал шикарный пас на Лео Матоса, но тот не усумел вовремя среагировать. Мог бы вновь сделать счет крупным.

71. Еще один момент "Металлиста". Кулаков не смог сделать точную передачу с угла поля в штрафную.

72. "Металлист" явно взбодрился после гола. Не поздно ли?..

74. Федецкий получил травму в столкновении с Гоменюком. Пауза в игре.

76. СУПЕРМОМЕНТ у "Металлиста". Хавьер подавал штрафной, Кобин пробивал - шикарный сэйв Бойко.

77. Ответный момент у Гамы. Покер сделать не удалось - Шуст отбил мяч.

78. И еще один момент у "Днепра". Шуст опередил Калинича и выбил мяч.

79. Замена в "Днепре" - Политыло вместо Канкавы.

80. ГОЛ? Нет. Судья не засчитывает точный удар Кобина, который был ближе всех полевых игроков к воротам "Днепра" - оффсайд.

81. Бруно Гама отдал пас на Коноплянку, который подскользнулся на ровном месте. А мог отличиться уже в дебюте после травмы.

82. Теперь момент у Бруно Гамы, который ликвидирует Шуст. Вовремя вратарь вышел на перехват.

83. Политыла пытался пробить по воротам после розыгрыша штрафного, но попал в защитника.

84. В ответной атаке Гуменюк мог забить гол. Бойко ценой травмы выбил мяч в аут.

85. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Дуглас грубо сыграл в центре поля.

86. ЗАМЕНА В "МЕТАЛЛИСТЕ" - Радченко вместо Кобина.

87. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Торсильери за гурбый фол против Калинича.

88. ЗАМЕНА В "ДНЕПРЕ" - Селезнев вместо Калинича.

89. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! "Днепр", 1:4!!!

90. Коноплянка сделал отличный пас на Селезнева, который прервал свою длинную безголевую серию.

90+1. Теперь сам бьет Коноплянка - прямо в руки Шусту.

90+2. 6 минут добавил судья.

90+3. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! "Днепр", 1:5

90+4. Коноплянка отметил возвращение голом.

90+5. Не дожидаясь финального свистка ушел Рахаев с тренерской скамейки, уходят болельщики с трибун. Это полное фиаско харьковчан...

90+6. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! "Металлист", 2:5.

90+6. Шавьер красиво пробил из-за пределов штрафной - прямо в угол.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание! До новых встреч.

В 19.30 НА САЙТЕ УНИАН ОНЛАЙН-ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ЧЕРНОМОРЕЦ" - "ШАХТЕР"!!!!

НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ :)