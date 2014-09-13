"Олимпик" выиграл у "Металлурга" в стартовом матче тура Премьер-лиги

Судьба матча была решена в самой концовке игры.

Донецкое дерби получилось крайне упорным и богатым на голы и опасные моменты. Так, уже на 7-й минуте счет открыл "Металлург", в составе которого отличился Джордже Лазич. Впрочем, уже в середине тайма, на 21-й минуте, дебютант элитного дивизиона украинского футбола сравнял счет. Гол на счету Кирилла Дорошенко.

Во втором тайме, на 60-й минуте Александр Сытник вывел "Олимпик вперед. А наиболее ярким моментом матча стала концовка. Уже в добавленное арбитром время команды обменялись голами. Так, на 91-й минуте Игорь Семенина сделал счет 3:1, а на 94-й Лазич реализовал пенальти сделав дубль. Впрочем, попытаться сравнять счет у "Металлурга" элементарно не было времени - 3:2 в пользу "Олимпика".

6-й тур Премьер-лиги продлится 13-14 сентября. Центральными матчами тура станут противостояния "Металлист" - "Днепр" и ""Черноморец" - "Шахтер".