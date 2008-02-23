Результат боя Кличко с Ибрагимовым уже известен?

Во всяком случае, букмекеры для себя уже все решили и практически не оставляют шансов Султану Ибрагимову.

Известная британская букмекерская контора "William Hil" сообщила, что победа Ибрагимова идет с коэффициентом 6,0, Кличко - 1,11, ничья - 26,0. Таким образом, Кличко уже фактически считается победителем в самом важном поединке в профессиональном боксе в 2008 году.

В российских букмекерских конторах коэффициент на победу Ибрагимова все же несколько пониже - 5,3, у Кличко - 1,15, ничья - 26,0, со ссылкой на портал NOVOSTI.UA сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Впрочем, коэффициенты могут поменяться. Например, в 2004 году перед боем Владимира Кличко с американцем Лэймоном Брюстером младший из братьев Кличко из явного фаворита буквально за несколько часов до поединка стал аутсайдером. И действительно, тогда Кличко проиграл в пятом раунде, после чего возник громкий скандал в связи с его возможным отравлением. Расследование ФБР закончилось ничем, а один из членов команды Кличко был уволен.