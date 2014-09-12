Гоффин сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Украина - Бельгия

Матч завершился в трех партиях, сообщает официальный сайт турнира.

Гоффин не испытал никаких проблем в игре со вторым номером украинской сборной. Игра длилась чуть больше часа и завершилась победой бельгийца со счетом 7:6, 6:3, 6:1.

Напомним, что ранее Сергей Стаховский обыграл Стива Дарсиса - 6:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Таким образом, счет в матче стал ничейным - 1:1.

Как сообщал УНИАН, матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису проходит на нейтральной территории, в Таллине. Международная федерация тенниса перенесла матч из Киева по просьбе бельгийской стороны из соображений безопасности. В ITF свое решение мотивировали беспорядками, произошедшими в середине августа, в день очищения Майдана, когда жители платочного городка зажгли покрышки.

В случае победы сборной Украины в этом матче, в 2015-м году команда дебютирует в Мировой группе, компании 16 элитных команд, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.