Стаховский выиграл первую игру матча Кубка Дэвиса Украины - Бельгия

Судьба матча решилась в четвертом сете, сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский, входящий в Топ-100 мирового рейтинга изначально был фаворитом в игре с находящимся в четвертой сотне рейтинга бельгийцем. Правда, в первом сете соперник сумел на равных противостоять, а на тай-брейке одержал победу - 7:6 (4). Но, в трех следующих партиях украинец доказал свое превосходство, полностью переиграв оппонента - 6:4, 6:2, 6:2.

Таким образом, счет в матче до трех побед стал 1:0 в пользу сборной Украины.

Сегодня вечером также состоится игра Илья Марченко - Давид Гоффин.

Согласно регламенту соревнований, в субботу состоится парная встреча, а в воскресенье - еще две одиночные встречи.

Как сообщал УНИАН, матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису проходит на нейтральной территории, в Таллине. Международная федерация тенниса перенесла матч из Киева по просьбе бельгийской стороны из соображений безопасности. В ITF свое решение мотивировали беспорядками, произошедшими в середине августа, в день очищения Майдана, когда жители платочного городка зажгли покрышки.

В случае победы сборной Украины в этом матче, в 2015-м году команда дебютирует в Мировой группе, компании 16 элитных команд, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса.