Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Испании путевку на ЧМ в серии пенальти

Судьба игры была решена в серии пенальти, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч оказался крайне напряженным и драматичным, а по ходу игры украинцы вели в счете с преимуществом в 3 гола.

Наша команда с самого начала завладела игровым и территориальным преимуществом и уже на 1-й минуте Роман Пачев открыл счет. Спустя минуту Игорь Борсук удвоил перевес украинцев, но, в ответной атаке Даниэль Гомес сократил разрыв до минимума - 2:1. А следующий всплеск голевой активности команды продемонстрировали в середине 12-минутки. На 5-й минуте Игорь Борсук забил третий гол в ворота испанцев. Спустя минуту Рауль Мерида вновь сокращает разрыв до минимума, но в ответной атаке гол забил Олег Зборовский - 4:2.

Во второй 12-минутке на поле шла равная игра с куда меньшим количеством голевых моментов. На 16-й минуте Ллоренц Лион в очередной раз сократил разрыв в счете, но на 19-й минуте Роман Пачев сделал дубль, а на 20-й Игорь Борсук - хет-трик, доведя преимущество украинцев до крупного - 6:3.

В оставшееся время - четыре минуты второго периода и вся третья 12-минутка испанцы много атаковали и за две с половиной минуты до конца игры сумели сравнять счет. Голы на счету Мартина Лимы и - дважды - Ллоренца Лиона, который также совершил хет-трик.

В дополнительное время команды явно осторожничали, больше думая о защите своих ворот, а не о созидательных действиях.

В серии пенальти удача была на стороне действующих вице-чемпионов мира испанцев. В серии пенальти они выиграли со счетом 4:3.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины выиграла 5 матчей подряд в рамках двух групповых этапов Европейского квалификационного турнира ЧМ.