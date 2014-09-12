Команда УГО Украины победила в Чемпионате мира по многоборью среди телохранителей "Бодигард-2014"

За победу и звание чемпионов боролись десять команд из Англии (Alistar Security), Беларуси (Служба безопасности Президента), Болгарии (Болгарская федерация телохранителей и Региональная служба военной полиции), Грузии (Специальная служба государственной охраны), Молдовы (Служба государственной охраны), России (Stark Security), Румынии (Alistar Security ) и Украины (Управление государственной охраны Украины и единственная женская команда Государственной службы охраны Украины - «Титан»).

Команды прошли следующие этапы соревнований: оказание первой медицинской помощи и эвакуация охраняемого лица; тактика и техника пешего сопровождения с выполнением приемов физической защиты; демонстрация приемов рукопашного боя; преодоление полосы препятствий на автомобиле; стрелковые упражнения; поиск взрывных устройств в автомобиле.

По результатам Чемпионата мира по многоборью телохранителей «Бодигард - 2014» победила команда Управления государственной охраны Украины. Второе место заняла команда Службы безопасности Президента Республики Беларусь. На третьем месте сотрудники Службы государственной охраны Молдовы.