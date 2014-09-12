Елена Костевич завоевала «серебро» чемпионата мира по стрельбе и первую украинскую лицензию на Игры-2016

Вместе с наградой спортсменка получила первую лицензию на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В стрельбе на дистанции 10 метров из пневматического пистолета наша спортсменка показала результат 196,7 балла.

В финале украинка лидировала перед двумя последними выстрелами в дуэли с представительницей Кореи Джун Джихе. Но предпоследний выстрел на 8,4 очка перечеркнул шансы украинки на золото.

Для Костевич это лишь вторая медаль в карьере на чемпионатах мира. В 2002-м году украинка стала чемпионкой мира в этой же дисциплине.