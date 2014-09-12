Елена Костевич завоевала «серебро» чемпионата мира по стрельбе и первую украинскую лицензию на Игры-2016
16:31, 12 сентября 2014Спорт
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На мировом первенстве по стрельбе, который продолжается в Испании, украинка Елена Костевич завоевала серебряную медаль.
Елена Костевич завоевала серебро ЧМ / tsn.ua
Вместе с наградой спортсменка получила первую лицензию на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В стрельбе на дистанции 10 метров из пневматического пистолета наша спортсменка показала результат 196,7 балла.
В финале украинка лидировала перед двумя последними выстрелами в дуэли с представительницей Кореи Джун Джихе. Но предпоследний выстрел на 8,4 очка перечеркнул шансы украинки на золото.
Для Костевич это лишь вторая медаль в карьере на чемпионатах мира. В 2002-м году украинка стала чемпионкой мира в этой же дисциплине.
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