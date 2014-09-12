Президент Ассоциации пляжного футбола Украины просит не засуживать сборную в решающем матче отбора ЧМ

Об этом сообщает пресс-служба АПФУ.

В частности, в сообщении говорится: "Сегодня состоятся решающие матчи за выход в финал Кубка мира-2015 от Европы Украина – Испания и Беларусь – Италия. Это будут очень интересные поединки. Мы искренне верим, что ничто не помешает пляжному футболу проявить себя во всей красе в этих играх. Ничто, даже судейство!".

Харченко вспомнил скандал, возникший во время проведения Интерконтинентального кубка-2013: "Все помнят безобразия, которые творили судьи в 2013 году на Интерконтинентальном Кубке против сборной России. Это естественно, что мы обеспокоены! Мы вкладываем очень большие ресурсы в подготовку, участие и содержания команды. И к сожалению, не получаем никакой финансовой отдачи от участия в международных соревнованиях, за исключением незначительных отчислений BSWW-ФИФА за участие в финальной стадии Кубка мира".

В заключении, президент АПФУ предостерегает: "Мы никого не обвиняем, мы предупреждаем соблазн помощи судьями какой-либо команде. Уважаемые судьи пляжного футбола! Украине помогать не надо, только на мешайте! Спасибо!"

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по пляжному футболу одержала пять побед подряд в отборочном турнире к Чемпионату мира–2015. Сегодня вечером состоится шестой решающий матч Испания - Украина. Победитель этой игры получит одну из четырех путевок от Европы на Чемпионат мира, который состоится в 2015-м году в Португалии.