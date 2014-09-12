Молодежная сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2015 с Германией

Сборная Украины в решающих матчах отбора сойдется с командой Германии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч украинская команда проведет дома, а решающий ответный - на выезде.

Согласно регламенту турнира, 14 команд были разделены на 7 пар. Команды-победительницы плей-офф вместе со сборной Чехии (хозяин турнира) будут участвовать в финальной стадии Евро-2015.

Семь из десяти победителей групп были на жеребьевке сеяными. Посев получили команды с наивысшими коэффициентами в рейтинге на основе результатов в розыгрышах чемпионатов Европы 2009-2011 и 2011-2013 (квалификация и финальные турниры), а также текущей квалификации. Еще три победителя групп и четыре лучшие команды из тех, что заняли второе место, соответственно, были несеяными.

Стыковые матчи плей-офф намечены на 8 и 14 октября.

Финальный турнир молодежного Евро пройдет с 17 по 30 июня 2015 года в Чехии.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины набрала 19 очков на групповом этапе отбора, сравнявшись по количеству баллов с победителем группового турнира командой Хорватии, но уступив балканцам по дополнительным показателям. В очных встречах были зафиксированы победа хорватов и ничья. Тем не менее, команда вошла в число 14 лучших сборных отбора.