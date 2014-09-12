Цуренко проиграла в полуфинале теннисного турнира в Ташкенте

В Ташкенте (Узбекистан) завершился полуфинальный матч теннисного турнира WTA Tashkent Open, в котором украинка Леся Цуренко проиграла итальянке Карин Кнапп.

Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка, находящаяся в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) за пределами первой сотни (128), играла с занимающей 89-е место итальянкой, которая является третьим по силе игроком, среди всех участников турнира в Узбекистане.

Навязать борьбу более опытной и титулованной соперницу Цуренко не смогла, проиграв обе партии чуть более чем за 1 час игрового времени.

В решающем матче, который состоится в субботу в Ташкенте, Кнапп сыграет с посеянной под 1-м номером Бойаной Йовановски из Сербии.

Как сообщал УНИАН, турнир в Ташкенте проходит с 7 по 13 сентября.