Чемпиона-паралимпийца Писториуса признали виновным в непредумышленном убийстве

За непреднамеренное убийство паралимпийскому чемпиону грозит до 15 лет заключения, сообщает Радио Свобода.

Об этом объявила судья Токозиле Масипа, которая сегодня продолжает зачитывать приговор Писториусу.

По словам судьи, спортсмен действовал небрежно и безрассудно, когда стрелял по закрытым дверям ванной комнаты. 27-летний Писториус признает, что 14 февраля 2013 года выстрелил в 29-летнюю Стенкамп через закрытую дверь ванной комнаты, но утверждает, что ошибочно воспринял движение за дверью за действия злоумышленника.

Обвинение утверждает, что убийству предшествовал скандал между молодыми людьми.

Писториуса также признали виновным в небрежном обращении с оружием - во время посещения ресторана в Йоханнесбурге. В то же время суд снял с него еще два обвинения по хранению огнестрельного оружия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 февраля 2013 г. в доме Писториуса в Претории была убита его подруга фотомодель и телеактриса Рива Стенкамп. Версию самого спортсмена о том, что Писториус по ошибке принял ее за грабителя полиция не подтвердила, заявляя, что преступление носит «бытовой характер». Полиция считает, что кроме них двоих на территории никого не было. Спортсмену было предъявлено обвинение в «умышленном убийстве».

Оскар Писториус является бегуном на короткие дистанции с ампутацией конечностей обеих ног ниже колен. Южноафриканец - 6-кратный чемпион летних Паралимпийских игр и серебряный призер чемпионата мира в Тэгу в эстафете 4×400 метров.

Писториус прославился тем, что был единственным инвалидом, участником Олимпийских игр в Лондоне.