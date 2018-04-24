Кубок Дэвиса: третья попытка Украины попасть в элиту

Нынешний год может стать самым успешным в истории отечественной мужской сборной. Если женская команда уже пробовала свои силы в элите Кубка Федерации (аналог Кубка Дэвиса), то сильная половина украинской сборной еще только подступается к главному дивизиону. Команда много лет балансировала между Первой и Второй группами Евро-Африканской зоны, пока не совершила прорыв в прошлом году. Правда, дойти до элиты в противостоянии со сборной Испании, к тому же на ее площадке, было практически невозможно. А вот нынешний уик-енд может стать историческим для всего отечественного тенниса.

Начиная с 1900-го

Кубок Дэвиса является старейшим и престижнейшим теннисным турниром для национальных сборных. Неофициально он именуется Чемпионатом мира среди национальных сборных. Учитывая же тот факт, что официального командного ЧМ в этом виде спорта не существует, статус Кубок Дэвиса только еще больше возрастает.

Турнир был впервые проведен в 1900 году как матч между сборными США и Великобритании. Один из основателей турнира – студент Гарвардского университета Уайт Дэвис, купивший на собственные деньги приз для победителя - Серебряный кубок, играл в составе американской сборной. И сборная США неожиданно выиграла три матча и первый турнир в целом. В те годы английский теннис считался куда более сильным и авторитетным. В 1901-м турнир не проводился, а в 1902-м его снова выиграла команда США. К 1905-му году участниками турнира стали команды Бельгии, Австрии, Франции и Австралазии (объединенной команды Австралии и Новой Зеландии, которые выступали вместе по 1922 год).

Турнир изначально назывался International Lawn Tennis Challenge, а свое современное название получил уже после смерти основателя – Дэвиса - в 1945 году. До 1979 года Кубок проводился независимым организационным комитетом, после чего, по просьбе же оргкомитета перешел под управление Международной федерации тенниса (ITF). В юбилейный, 100-й год проведения (2000-й), в турнире приняли участие национальные команды 129 стран.

В настоящее время матчи Кубка Дэвиса проводятся между командами, разделенными на разные уровни и группы. Победители и аутсайдеры в группах переходят в следующем сезоне на другой уровень. Первый уровень представлен Мировой группой (16 команд), в которой матчи проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Последующие уровни разделены по зонам: Америка, Европа/Африка, Азия/Океания. Зоны Америка и Европа/Африка содержат три группы, а зона Азия/Океания содержит четыре группы. Две высшие группы проводят турнир по олимпийской системе, третья и четвертая группы — по круговой. Победители группы переходят на уровень выше, проигравшие — на уровень ниже (за исключением последних групп). Победители Первой группы играют квалификационный турнир с аутсайдерами Мировой группы (проигравшими на первом этапе розыгрыша – в 1/8 финала) за право выступать на высшем уровне в следующем сезоне.

Сборная Украины - от Джибути до Испании

Свой первый матч в истории этого турнира сборная Украины провела 5 мая 1993 года на Мальте. Это была игра группового раунда III Группы Евро-Африканской зоны против сборной Джибути. Команда государства в Восточной Африке изначально представлялась большой загадкой. Об игроках из Джибути в мире тенниса, мягко говоря, не было известно ничего. Впрочем, каких-то сюрпризов игроки этой страны преподнести не смогли. К тому же, им противостояли один из лучших, на тот момент, игроков экс-СССР, основа еще недавней сборной Союза - Дмитрий Поляков, а также подающий большие надежды 18-летний юниор Андрей Медведев. На протяжении трех матчей – двух одиночных и парного – украинцы не отдали сопернику ни одного (!) гейма. Матчи закончились со счетом 6:0, 6:0.

В тот год (вернее, в ту неделю), украинцы так и не почувствовали серьезного сопротивления ни от одного из соперников. В групповом турнире легко были также обыграны команды Бенина, Того, Эстонии и Мальты. Все - со счетом 3:0. Правда, такого, чтобы все матчи завершились со счетом 6:0, 6:0 больше не повторялось.

В итоге, команда задержалась в низшем дивизионе лишь на пять дней – с 5 по 9 мая. И уже больше никогда не опускалась в III Группу.

Гораздо сложнее была история со II и I группами, где, собственно, команда продолжает находиться и сейчас. Уже в 1994-м году украинцы потерпели свое первое поражение в турнире. Выиграв в первом круге у команды Ирландии, с уже привычным для себя сухим счетом (5:0), украинцы по турнирной сетке вышли на команду Латвии, которая также начинала свой независимый путь в большой теннис с самых низов. Как и в футболе, место в элитной Мировой группе представители ITF оставили сборной России. Игра с Латвией поучилась нервной, напряженной. А, не привыкшие к реальному сопротивлению соперника, украинцы в решающий момент дрогнули – 2:3.

Реванш у прибалтов удалось взять спустя год, в 1995-м, когда команда выдала серию из трех побед подряд, и впервые поднялась в I группу. Украинцы по очереди одолели приблизительно равные себе по силам команды Беларуси и Латвии (с одинаковым счетом – 3:2), а в решающем матче одолели сборную Египта – 4:1. С учетом наличия в команде тогда уже считавшегося игроком ТОП-уровня Андрея Медведева, казалось, что это только начало. И в Мировую группу мы попадем, если и не в следующем году, то через год - точно. Впрочем…

В элите мирового тенниса сборную Украины никто не ждал с распростертыми объятиями. А добиться признания собственными силами оказалось делом крайне сложным. К тому же Россия, чья сборная к тому моменту уже дважды играла в финале Кубка Дэвиса, активно переманивала Андрея Медведева. Теннисист же явно колебался со своими предпочтениями. В офис Федерации тенниса Украины даже пришел факс из Москвы, в котором Медведев уведомлял о том, что он переезжает жить в Россию и просит не чинить ему препятствий в стремлении выступать за национальную сборную соседней страны. Впрочем, та история благополучно разрешилась. И своих самых ярких успехов Медведев добился под украинским флагом. Один финал Открытого чемпионата Франции-1999, проигранный в драматичнейшей борьбе американцу Андре Агасси, чего стоит…

Возвращаясь к сборной, стоит отметить, что соперники тогда с большим энтузиазмом воспользовались внутриукраинскими проблемами. Например, хорваты, во главе со своим звездным Гораном Иванишевичем, не раздумывавшим за какую команду ему выступать, нанесли первое в истории Украины сухое поражение – 5:0. Это был наш дебют в I группе Евро-Африканской зоны. Но, уже осенью Медведев вернулся в состав команды, чтобы помочь ей сохранить место в I группе и разгромить сборную Норвегии – 4:1. Он выиграл все свои матчи, включая парный, и довел серию выигранных матчей в составе сборной до 14 подряд.

Впрочем, наличия одного игрока ТОП-уровня оказалось явно недостаточно для того, чтобы претендовать на попадание в Мировую группу. И команда, до поры, до времени, не могла даже попасть в раунд плей-офф этой самой элитной группы. Более того, периодически сборная опускалась в третий по значимости дивизион (II группу Евро-Африканской зоны), балансируя между двумя лигами.

Первое свидание с Бельгией

Прорыв наступил в 2009-м году, когда команда с уже нынешним поколением игроков – Сергей Стаховский, Илья Марченко и Сергей Бубка – впервые попала в плей-офф. Волею жеребьевки, она попала на… сборную Бельгии. Впрочем, тогда у сборно было изначально мало шансов на попадание в элиту. Матч проходил на площадке соперника, в составе которого были находившиеся в расцвете сил Кристоф и Оливье Рохусы, Ксавье Малисс и Стив Дарсис. Достаточно сказать, что все они в сентябре 2009-го находились в первой сотне мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Пусть и в конце сотни, где компактно расположились, но именно в ТОП-100.

Любопытно, что тот матч сложился для фаворитов-хозяев драматично. Они вели по ходу матча 2:0, но затем проиграли парную встречу и одиночку Малисс – Стаховский, где украинец выиграл в напряженной борьбе в пяти партиях. Впрочем, в решающем пятом матче хозяева не оставили своим соперникам ни единого шанса. Дарсис обыграл Бубку с неприличным для матчей такого уровня счетом 6:2, 6:1, 6:0.

После этого украинцы прочно закрепились во втором по значимости дивизионе, а вторую попытку пробиться в элиту предприняли в прошлом году. Здесь результат также был предсказуем. В соперники нам досталась сборная Испании, в которой не погнушался сыграть «сам» Рафа Надаль – экс-первая ракетка мира, ныне - второй номер рейтинга, обладатель огромнейшего количества титулов, среди которых добрых полтора десятка трофеев «Большого шлема». Включая, разумеется, главный приз Уимблдонского турнира. При этом известно, что в последние годы элитные игроки мирового тенниса выступают в составах своих национальных сборных в исключительных случаях – не ранее полуфинала Мировой группы. При этом другие игроки испанской сборной, хоть и менее титулованы, чем Надаль, но дальше середины первой сотни в рейтинге опускаться себе не позволяли.

В итоге – 5:0 в пользу хозяев корта в матче в Мадриде. В отличие от бельгийцев, эта сборная не позволила себе расслабиться даже в заключительных двух матчах, которые носили статус «товарищеских». Итог игры был известен досрочно, после парной комбинации.

Впрочем, поражение не сломило сборную Украины в моральном плане. Во-первых, исход игры был заранее предначертан. Во-вторых, впереди было достаточно времени, чтобы пережить эмоциональный стресс и подойти к новому сезону.

В итоге, украинцы вновь доказали свое превосходство над всеми соперниками из второго дивизиона. В этом году последовательно были обыграны команды Румынии – 3:1 (пятый матч не состоялся по договоренности сторон) и Швеции – 4:1. И уже второй год подряд нас ждет матч за выход в элиту. Сегодня, по мнению специалистов, самый реальный шанс за все годы.

Выиграть из принципа

Нынешний матч с бельгийцами изначально был окутан ореолом скандальности. Видимо, соперник из одной из самых благополучных стран старушки-Европы изначально не хотел ехать в Украину. Даже в безопасный Киев, где проводятся матчи футбольных еврокубков и отбора к футбольному же Евро-2016. И ITF неожиданно пошла на поводу у гостевой команды. Повод нашелся в середине августа, в день очищения Майдана, когда жители платочного городка зажгли покрышки, и главная площадь Украины на полчаса вернулась в недалекое прошлое, на несколько месяцев назад. Этой телекартинки из столицы Украины было достаточно для чиновников Международной федерации тенниса, чтобы убедиться – в Киеве играть небезопасно. Постановили – матч сыграть либо на нейтральной территории, либо в Бельгии.

К чести украинской федерации, вопрос с организацией и проведением матча в Таллине, на корте, где проводит свои игры сборная Эстонии, был решен максимально оперативно. И создать себе дополнительное преимущество (выбор покрытия корта) бельгийской стороне не удалось. Между тем, это преимущество сейчас было бы для команды весьма кстати. В отличие от игры 5-летней давности, сейчас картина поменялась полностью.

В бельгийской команде до сих пор играют ветераны – Оливье Рохус и Стив Дарсис. Но их лучшие годы уже давно позади. Если тогда они располагались в рейтинге в конце первой сотни, то сейчас ушли далеко вниз. 30-летний Дарсис является 362-й ракеткой мира, а 33-летний Рохус – и вовсе на 604-м месте. Показателен тот факт, что в предварительном расписании игр его не рискнули поставить ни в пару, ни в одиночку. Возможно, уже по ходу матча, капитан бельгийской сборной Йохан ван Херк решится на радикальные меры и выпустит игрока на корт. Пока же его присутствие будет влиять скорее на поднятие морального духа молодого поколения команды, чем на реальный результат.

Лучшим игроком в составе сборной Бельгии, на данный момент, является Давид Гоффин. Он выиграл 25 матчей подряд, в июле-августе, проиграв до этого только на Уимблдоне, и стал за это время победителем трех соревнований категории «Челленджер» и турнира АТР в Китцбюэле (Австрия). Все это помогло ему подняться на 46-е место в рейтинге. И это единственный игрок, превосходящий по рейтинговым показателям всех украинских игроков. Не считая травмированного Александра Долгополова, который не сможет помочь своей команде в Таллине.

Идущий следом за Гоффином (из представителей Бельгии) в рейтинге Рубен Бемельманс (170-я ракетка мира), как минимум, уступает Сергею Стаховскому и Илье Марченко. В идеале же, с ним на равных может сыграть и третий номер нашей команды Денис Молчанов. Разумеется, если в этом возникнет необходимость.

Наконец, в четверг утром украинцам повезло в жеребьевке. Матч начнет пара Стаховский – Дарсис, где явным фаворитом выглядит украинец. А лидер бельгийцев Гоффин сыграет свой матч (предположительно, против Марченко) уже вторым заходом. Это даст преимущество нашей команде в плане психологии. Вести в счете всегда гораздо приятнее, нежели догонять. Кроме того, в случае победы Стаховского, второй номер нашей команды не будет слишком закрепощен, на него не будет давить результат. И тогда от Марченко, Молчанова или Бубки, стоит ждать яркой игры и самое главное – результата.

Наконец, моральный аспект, связанный с поведением бельгийцев перед матчем. Если это и подействовало каким-то образом на украинских игроков, то только подняло боевой дух команды. Сергей Стаховский не раз отмечал в своих записях в социальных сетях, что он и его партнеры по команде обозлены и на соперника, и на ITF. И сейчас выиграть матч у бельгийцев – дело принципа. Беспокоиться о мотивации тут не приходится в принципе. Разумеется, игроки остались без значительной части поддержки домашней публики. Игру планировалось провести в киевском Дворце спорта – главной крытой арене страны, для которой это событие стало бы первым подобным в истории. Но для профессионалов уровня Стаховского и Марченко, регулярно выступающих на самых крупных аренах мира (оба играли три недели назад в основной сетке US Open), этот фактор не станет большой проблемой.

… Ситуация, в которой находится сегодня Украина, не располагает к хорошим новостям. Тем не менее, именно сейчас мужская сборная Украины по теннису впервые как никогда близко подобралась к Мировой группе. Да, команда уже играла на этой стадии дважды. Но, с учетом силы и возможностей соперника, сегодня выпадает самый реальный шанс. И именно сейчас эта победа будет символичной. Остается в нее верить…

Кирилл Стадниченко