Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко сделала 6 брейков и упустила 5 своих подач. На ее счету 4 эйса и 8 двойных ошибок. В свою очередь, россиянка однажды подала навылет и 6 раз ошиблась на подаче.

Соперницей украинкт в полуфинале будет итальянка Карин Кнапп, которая обыграла в матче 1/4 финала белоруску Ольгу Говорцову - 7:5, 6:2.

За вторую путевку в финал соревнований поспорят сербка Бояна Йовановски и Нигина Абдураимова из Узбекистана.

Как сообщал УНИАН, турнир в Ташкенте проходит с 7 по 13 сентября.