Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте
18:04, 11 сентября 2014Спорт
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В Ташкенте (Узбекистан) завершились четвертьфинальные матчи на теннисном турнире WTA Tashkent Open, где украинка Леся Цуренко в упорной борьбе обыграла россиянку Ксению Первак - 4:6, 6:4, 7:5.
Леся Цуренко дошла уже до полуфинала в Ташкенте / prosport.tsn.ua
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Цуренко сделала 6 брейков и упустила 5 своих подач. На ее счету 4 эйса и 8 двойных ошибок. В свою очередь, россиянка однажды подала навылет и 6 раз ошиблась на подаче.
Соперницей украинкт в полуфинале будет итальянка Карин Кнапп, которая обыграла в матче 1/4 финала белоруску Ольгу Говорцову - 7:5, 6:2.
За вторую путевку в финал соревнований поспорят сербка Бояна Йовановски и Нигина Абдураимова из Узбекистана.
Как сообщал УНИАН, турнир в Ташкенте проходит с 7 по 13 сентября.
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