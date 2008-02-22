Букмекеры не верят в победу «Зенита» в Кубке УЕФА
Большие шансы у "Баварии"
Вчера определились участники 1/8 финала Кубка УЕФА. По мнению букмекеров у «Зенита» нет шансов выиграть Кубок УЕФА.
Санкт-петербургский "Зенит", который в 1/8 финала сыграет с обидчиком "Спартака", французским "Марселем", находится на предпоследнем месте, а его победа оценивается в 40 к 1.
Большие шансы выиграть Кубок УЕФА по версии букмекеров у мюнхенской "Баварии" — 3 к 1.
Коэффициенты на победу в турнире
"Бавария" (Германия) — 3/1
"Тоттенхэм" (Англия) — 5/1
"Вердер" (Германия) — 7,5/1
"Эвертон" (Англия) — 8/1
"Фиорентина" (Италия) — 9/1
"Марсель" (Франция) — 12/1
ПСВ (Голландия) — 12/1
"Бенфика" (Португалия) — 16/1
"Гамбург" (Германия) — 16/1
"Спортинг" (Португалия) — 16/1
"Байер" (Германия) — 20/1
"Хетафе" (Испания) — 20/1
"Болтон" (Англия) — 33/1
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) — 33/1
"Зенит" (Россия) — 40/1
"Андерлехт" (Бельгия) — 50/1