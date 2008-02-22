Букмекеры не верят в победу «Зенита» в Кубке УЕФА

Вчера определились участники 1/8 финала Кубка УЕФА. По мнению букмекеров у «Зенита» нет шансов выиграть Кубок УЕФА.

Санкт-петербургский "Зенит", который в 1/8 финала сыграет с обидчиком "Спартака", французским "Марселем", находится на предпоследнем месте, а его победа оценивается в 40 к 1.

Большие шансы выиграть Кубок УЕФА по версии букмекеров у мюнхенской "Баварии" — 3 к 1.

Коэффициенты на победу в турнире

"Бавария" (Германия) — 3/1

"Тоттенхэм" (Англия) — 5/1

"Вердер" (Германия) — 7,5/1

"Эвертон" (Англия) — 8/1

"Фиорентина" (Италия) — 9/1

"Марсель" (Франция) — 12/1

ПСВ (Голландия) — 12/1

"Бенфика" (Португалия) — 16/1

"Гамбург" (Германия) — 16/1

"Спортинг" (Португалия) — 16/1

"Байер" (Германия) — 20/1

"Хетафе" (Испания) — 20/1

"Болтон" (Англия) — 33/1

"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) — 33/1

"Зенит" (Россия) — 40/1

"Андерлехт" (Бельгия) — 50/1

Дело