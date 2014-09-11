Вина чемпиона-паралимпийца Писториуса в умышленном убийстве подруги не доказана

Об этом заявила судья Токозиле Масипа, оглашающая вердикт по делу спортсмена, сообщает Eurosport.

По ее словам, обвинение основывается только на косвенных доказательствах.

Писториусу были предъявлены обвинения в умышленном убийстве, в то время как сторона защиты настаивает на том, что спортсмен застрелил подругу непреднамеренно. Приговор в непредумышленном убийстве по законам ЮАР может предусматривать длительное тюремное заключение.

Вместе с тем, спортсмену и собравшимся в зале суда, возможно, придется подождать окончательного приговора до пятницы.

В ночь на 14 февраля 2013 г. в доме Писториуса в Претории была убита его подруга фотомодель и телеактриса Рива Стенкамп. Версию самого спортсмена о том, что Писториус ошибочно принял её за грабителя полиция не подтвердила, заявляя, что преступление носит «бытовой характер». Полиция считает, что кроме них двоих на территории никого не было. Спортсмену было выдвинуто обвинение в «предумышленном убийстве».

Оскар Писториус является бегуном на короткие дистанции с ампутацией конечностей обеих ног ниже колен. 6-кратный чемпион летних Паралимпийских игр и серебряный призёр чемпионата мира в Тэгу в эстафете 4×400 метров.

Писториус прославился тем, что был единственным инвалидом-участником Олимпийских игр в Лондоне.