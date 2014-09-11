Кличко-младший сейчас вне конкуренции - олимпийский чемпион-2012

Об этом он заявил в общении с Кlitschko-brothers.com.

В частности, Джошуа отметил: «Я думал, что нахожусь на хорошем уровне, но Владимир Кличко совершенно отличается от остальных. Он является чемпионом уже десять лет и находится в своей собственной лиге. Мне нужно сделать очень много, чтобы попасть туда, где сейчас Владимир Кличко. Потенциально я могу увидеть себя там, где сейчас Кличко, но нужно очень постараться, чтобы достичь этого, причем так, как будто тебе это далось легко и непринужденно. Я чувствую, что достаточно талантлив для того, чтобы стать чемпионом мира. Но мне нужно научиться оставаться на вершине долгие годы, как он продолжать защищать титулы и не потерять мотивацию и желание».

Энтони Джошуа был одним из спарринг-партнеров Владимира Кличко при подготовке украинского чемпиона к поединку с болгарином Кубратом Пулевым.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в немецком Гамбурге.

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