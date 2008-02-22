Украинка стала чемпионкой Европы по биатлону (фото)

На чемпионате Европы по биатлону в чешском городе Нове Место украинская спортсменка Оксана ЯКОВЛЕВА с одним промахом выиграла спринт на 7,5 км, обойдя на 3 секунды хозяйку турнира Зузану ТРЫЗНОВУ, которая отстрелялась без промахов.

Еще одна украинская биатлонистка - Нина КАРАСЕВИЧ - стала третьей.

Как сообщает сайт Федерации биатлона Украины, "снова показав великолепную скорость, О.ЯКОВЛЕВА компенсировала один промах в стрельбе лежа. Еще один великолепный результат удался Н.КАРАСЕВИЧ, которой только две ошибки в стрельбе не позволили подняться выше третьего места".

Как отмечается в сообщении, именно сегодняшние результаты буду стартовым гандикапом для субботней гонки преследования, в которой наши спортсменки имеют прекрасные шансы еще на одну победу.