Украинка стала чемпионкой Европы по биатлону (фото)
17:04, 22 февраля 2008Спорт
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|Оксана ЯКОВЛЕВА
Еще одна украинская биатлонистка - Нина КАРАСЕВИЧ - стала третьей.
Как сообщает сайт Федерации биатлона Украины, "снова показав великолепную скорость, О.ЯКОВЛЕВА компенсировала один промах в стрельбе лежа. Еще один великолепный результат удался Н.КАРАСЕВИЧ, которой только две ошибки в стрельбе не позволили подняться выше третьего места".
Как отмечается в сообщении, именно сегодняшние результаты буду стартовым гандикапом для субботней гонки преследования, в которой наши спортсменки имеют прекрасные шансы еще на одну победу.
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