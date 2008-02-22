Кличко оказался тяжелее Ибрагимова на девять килограммов (фото)

В Нью-Йорке состоялось взвешивание Владимира Кличко и Султана Ибрагимова, которым 23 февраля в "Мэдисон Сквер Гарден" предстоит провести объединительный бой в тяжелом весе. Чемпион мира по версии IBF украинец Кличко потянул на 108 килограммов, а вес чемпиона мира WBO россиянина Ибрагимова составил 99,3 килограмма, сообщает Лента.ру со ссылкой на Fightnews.

Для Кличко этот вес является наименьшим с октября 2000 года, когда он нокаутировал Криса Берда. "Я настроен только на победу. У нас запланирован 12-раундовый бой, но я сомневаюсь, что поединок продлится все отведенное для этого время. Я чувствую себя прекрасно, ведь мой вес – наименьший за карьеру. Это результат упорных тренировок с боксерами, которые весили значительно меньше меня", - отметил украинец.

Что касается Ибрагимова, то он весит столько же, сколько в предыдущем бою с Эвандером Холифилдом. Российский боксер также остался доволен своим весом и подчеркнул, что он подошел к поединку с Кличко в оптимальном состоянии. Напомним, что объединительный бой Кличко и Ибрагимова будет первым в тяжелом весе с 1999 года, когда британец Леннокс Льюис победил Холифилда.