НСК “Олимпийский” поделили на двоих?

Кроме госпредприятия НСК “Олимпийский” стадионом будет распоряжаться госпредприятие “Дирекция по реконструкции НСК “Олимпийский”... Кто из них главнее? Кто настоящий хозяин главного стадиона страны?.. Интервью с директором НСК

Стадион «Олимпийский» в Киеве, где пройдет финальный матч чемпионата Европы по футболу 2012 года, на протяжении своей 70-летней истории не раз менял название – был Красным, Сталинским, им. Хрущова, Центральным, Республиканским...

Похоже, полоса “кармических переименований” не могла не привести к нынешней неопределенности в его судьбе.

В ближайшие дни в Киеве должны появиться 100 вакансий: по решению Наблюдательного совета НСК «Олимпийский» и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта создается государственное предприятие «Дирекция по реконструкции НСК «Олимпийский» со штатом такой численности.

К функциям предприятия отнесены обеспечение необходимых тендерных процедур, разработка и заключение соглашения с исполнителем работ, получение разрешительной документации, финансирование работ, технический надзор и тому подобное.

Соответственно в судьбе НСК «Олимпийский», намечается новый поворот. В частности, наблюдательный совет намеревается провести международный открытый архитектурный конкурс по отбор лучшего проекта реконструкции НСК «Олимпийский».

Причем учитывая сжатые сроки, а также «грандиозные объемы работ по реконструкции НСК», конкурс должен быть проведен на протяжении месяца со дня его объявления. Еще неделя отведена на подписание соглашения с исполнителем работ.

В проектах решений наблюдательного совета сначала фигурировали даты 21 февраля – 20 марта, вопрос относительно проведения конкурса проектов реконструкции был определен как первоочередной для рассмотрения и выполнения, но пока еще соответствующего распоряжения Кабинета министров нет.

Поэтому потенциальные конкурсанты получили время дополнительно поработать с пакетом предложений.

Впрочем, не надо быть специалистом в строительной отрасли, чтобы понять, что ни одна авторитетная фирма за месяц просто не успеет подготовить с нуля проект, который имел бы весомые основания претендовать на победу. Поэтому можно допустить, что организаторы конкурса уже имеют какие-то рассуждения по поводу того, кто достоин выполнить сверхважный заказ европейского масштаба стоимостью – ориентировочно – 1,5 миллиарда гривен.

Беспокоит одно – когда наконец на стадионе появятся строители, ведь срок проведения строительно-монтажных и отделочных работ на таком объекте может растянуться от 2 до 3 лет. А за такие сроки УЕФА нас по головке не погладит.

Еще прошлой осенью было объявлено, что «Олимпийский» закрывается на реконструкцию, однако в настоящее время здесь ведутся работы лишь на строительстве 12-этажного административного корпуса площадью свыше 10 тыс. кв. м. В новостройке, которая воспроизведет историческую колоннаду – архитектурный бренд стадиона, планируют поселить все административные службы НСК, здесь же будут размещаться VIP-гости УЕФА на матчах Евро-2012. Здание возводится уже с 2003 года, и по словам генерального директора НСК Валерия Бугая, окончание его строительства предполагается в этом году (если не будет каких-то препятствий, осторожно добавляет он).

В ответ на вопрос, а в чем заключаются проблемы этого затяжного строительства, генеральный директор, не вдаваясь в лишние подробности, говорит и о геологических особенностях, и о позиции некоторых влиятельных лиц, которые вроде бы не желают видеть новостройку и хотят остановить строительство.

Значительно конкретнее он высказывается относительно намерений наблюдательного совета и Министерства семьи, молодежи и спорта провести новый конкурс проектов и создать ГП «Дирекция по реконструкции НСК «Олимпийский».

В настоящее время балансодержателем комплекса сооружений и оборудования НСК является действующее госпредприятие НСК «Олимпийский», генеральным директором которого я имею честь быть. Соответственно, мы отвечаем за состояние и эксплуатацию всех основных фондов НСК. Нам выдан государственный акт о землепользовании, мы имеем полноценный статус хозяйствующего субъекта. Теперь выходит, что мы будем передавать часть функций новому государственному предприятию, а каким образом это улучшит процесс реконструкции НСК, мне неизвестно. Как директор государственного предприятия, я просто не могу позволить кому-то проводить на объекте какие-то работы. Кроме того, планируется сократить штат нашего предприятия, поскольку, мол, мы не будем проводить хозяйственную деятельность в период реконструкции арены.

– В 1979 году, – говорит Бугай, – когда в Киеве осуществлялась реконструкция Республиканского стадиона к Олимпийским играм-80, действительно, было создано отдельное предприятие. Но тогда дирекция стадиона не имела полной самостоятельности и подчинялась Управлению спортивных сооружений Комитета по физической культуре и спорту УССР. А в настоящее время закладываются фундаменты юридической коллизии, когда на одном объекте будут существовать два равноценных юридических субъекта.

– Конечно, не все просто и в вопросе проведения конкурса. Чтобы заключить договор с новой организацией, нужно по меньшей мере 6–7 месяцев, и это при условии, что не будет судебных исков от фирмы, которая уже получила титул единственного исполнителя работ, – говорит господин Бугай.

Непонятно моему собеседнику и то, что его, генерального директора действующего ГП НСК «Олимпийский» даже не включили в состав наблюдательного совета. Возможно, в Минмсемьимолспорта готовят какие-то кадровые решения, однако ему об этом неизвестно.

Зато известно другое – за последние годы территория НСК «Олимпийский» сократилась с 36 гектаров до 12. На высвобожденных площадях разместились многочисленные объекты – от нового здания Федерации футбола Украины – до объектов Генеральной прокуратуры, офисно-гостиничных жилых помещений ряда ООО.

Между тем, НСК на время проведения Евро-2012 должен обеспечить стоянку для 800 автомобилей прессы и 400 – VIP-персон, плюс 30 фургонов спутниковой телевизионной связи. На это надо будет найти отдельные площади, и территорией прежнего ТРЦ «Троицкий» здесь не обойдешься. Если с компанией «Юджин» удалось прийти к мировому соглашению о сносе ТРЦ, то вне поля зрения пока еще остается соседняя с НСК средняя школа, которая “в одностороннем порядке” отгородила забором тротуар, предназначенный для выхода зрителей из стадиона.

Как видим, НСК «Олимпийский» является предметом усиленной заинтересованности многих сторон и лиц. Семь нянек оспаривают право распоряжаться бюджетными средствами, государственными программами и судьбами трудовых коллективов.

Это, к сожалению, привычное дело для современной Украины. Необычно лишь то, что все это происходит в рамках такого большого международного проекта, перед глазами многочисленных европейских институтов, к которым украинские высшие чиновники не устают апеллировать с претензиями на преданность европейским принципам и правилам.

Олег Савицкий