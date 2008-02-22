Результаты 1/16 финала Кубка УЕФА

08:23, 22 февраля 2008
Спорт
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Следующий раунд – 6 марта

В четверг прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Вот их результаты (в скобках указан результат первой встречи)

Вильяреал – Зенит 2:1  (0:1)

Спартак - Марсель 2:0 (0:3)

Бордо - Андерлехт 1:1 (1:2)

Байер - Галатасарай 5:1 (0:0)

Брага – Вердер 0:1 (0:3)

Бавария - Абердин 5:1 (2:2)

Хетафе - АЕК 3:0 (1:1)

Атлетико - Болтон 0:0 (0:1)

Эвертон - Бранн 6:1 (2:0)

Хельсинборг - ПСВ 1:2 (0:2) 

Панатинаикос - Рейнджерс 1:1 (0:0) 

Базель - Спортинг 0:3 (0:2)

Гамбург - Цюрих 0:0 (3:1) 

Фиорентина - Русенборг 2:1 (1:0)

Тоттенхэм - Славия 1:1 (2:1) 

Нюрнберг - Бенфика 2:2 (0:1)

Матчи 1/8 розыграша Кубка УЕФА состоятся 6 марта. Ответные – 12 и 13 марта.

Пары команд, которые сыграют между собой, выглядят следующим образом:

Андерлехт  - Бавария

Рейнджерс - Вердер 

Болтон - Спортинг

Байер  - Гамбург

Хетафе - Бенфика 

Фиорентина - Эвертон 

Тоттенхэм - ПСВ 

Марсель - Зенит 

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