Результаты 1/16 финала Кубка УЕФА
Следующий раунд – 6 марта
В четверг прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Вот их результаты (в скобках указан результат первой встречи)
Вильяреал – Зенит 2:1 (0:1)
Спартак - Марсель 2:0 (0:3)
Бордо - Андерлехт 1:1 (1:2)
Байер - Галатасарай 5:1 (0:0)
Брага – Вердер 0:1 (0:3)
Бавария - Абердин 5:1 (2:2)
Хетафе - АЕК 3:0 (1:1)
Атлетико - Болтон 0:0 (0:1)
Эвертон - Бранн 6:1 (2:0)
Хельсинборг - ПСВ 1:2 (0:2)
Панатинаикос - Рейнджерс 1:1 (0:0)
Базель - Спортинг 0:3 (0:2)
Гамбург - Цюрих 0:0 (3:1)
Фиорентина - Русенборг 2:1 (1:0)
Тоттенхэм - Славия 1:1 (2:1)
Нюрнберг - Бенфика 2:2 (0:1)
Матчи 1/8 розыграша Кубка УЕФА состоятся 6 марта. Ответные – 12 и 13 марта.
Пары команд, которые сыграют между собой, выглядят следующим образом:
Андерлехт - Бавария
Рейнджерс - Вердер
Болтон - Спортинг
Байер - Гамбург
Хетафе - Бенфика
Фиорентина - Эвертон
Тоттенхэм - ПСВ
Марсель - Зенит