Результаты 1/16 финала Кубка УЕФА

Следующий раунд – 6 марта

В четверг прошли ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Вот их результаты (в скобках указан результат первой встречи) Вильяреал – Зенит 2:1 (0:1) Спартак - Марсель 2:0 (0:3) Бордо - Андерлехт 1:1 (1:2) Байер - Галатасарай 5:1 (0:0) Брага – Вердер 0:1 (0:3) Бавария - Абердин 5:1 (2:2) Хетафе - АЕК 3:0 (1:1) Атлетико - Болтон 0:0 (0:1) Эвертон - Бранн 6:1 (2:0) Хельсинборг - ПСВ 1:2 (0:2) Панатинаикос - Рейнджерс 1:1 (0:0) Базель - Спортинг 0:3 (0:2) Гамбург - Цюрих 0:0 (3:1) Фиорентина - Русенборг 2:1 (1:0) Тоттенхэм - Славия 1:1 (2:1) Нюрнберг - Бенфика 2:2 (0:1) Матчи 1/8 розыграша Кубка УЕФА состоятся 6 марта. Ответные – 12 и 13 марта. Пары команд, которые сыграют между собой, выглядят следующим образом: Андерлехт - Бавария Рейнджерс - Вердер Болтон - Спортинг Байер - Гамбург Хетафе - Бенфика Фиорентина - Эвертон Тоттенхэм - ПСВ Марсель - Зенит

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