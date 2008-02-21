Спартак обыграл Марсель и вылетел из Кубка УЕФА

Московский "Спартак" выиграл у французского "Марселя" со счетом 2:0 в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА. Этот результат не позволил красно-белым пройти в следующую стадию турнира, поскольку в первом матче они проиграли со счетом 0:3.

Матч в "Лужниках" начался для "Спартака" неудачно – преимуществом завладели французы, которые в первой половине тайма полностью контролировали ход игры. "Марсель" атаковал много и разнообразно, и дважды (после ударов Мамаду Ньянга и Джибриля Сиссе) хозяев поля выручала штанга.

Однако постепенно "Спартак" выровнял игру и также стал создавать опасные моменты у ворот Стива Манданды. В частности, бразильский форвард красно-белых Веллитон вышел один на один с голкипером "Марселя", но не сумел нанести сильный удар.

На 39-й минуте "Спартак" открыл счет. Александр Павленко вколотил мяч в сетку после флангового навеса: спартаковский полузащитник нанес удар с лета, и Манданда, хоть и среагировал, но отвести угрозу не сумел.

Второй тайм прошел уже с преимуществом хозяев поля, которые постоянно атаковали. В итоге вице-чемпионам России удалось забить еще один гол – на 85-й минуте Павленко сделал прострел в штрафную гостей, французские защитники отбили мяч на Романа Павлюченко, который метров с десяти отправил мяч под перекладину.

В оставшееся до финального свистка время "Марсель" четко действовал в обороне и не позволил "Спартаку" сравнять счет по итогам двух матчей. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов, в прямом эфире телеканала "Спорт" подводя итоги матчу, заметил, что доволен качеством игры, показанной его футболистами.

Соперником "Марселя" в 1/8 финала будет сильнейший в паре "Вильярреал" (Испания) – "Зенит" (Россия). В первом матче в Санкт-Петербурге чемпион России добился победы со счетом 1:0.

Лента.ру