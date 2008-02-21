Болеть за Кличко в Нью-Йорке будут Шварценеггер и Брюс Уиллис
За выход на ринг боксеры получат по 5 млн
|Владимир Кличко позирует фотографу в Майами. 5 февраля
На помост знаменитого зала Madison Square Garden выйдут Владимир Кличко и Султан Ибрагимов.
Свое присутствие на поединке с участием Владимира подтвердили принц Альберт, бывший президент Польши Александр Квасьневский, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, актеры Брюс Уиллис и Дастин Хоффман.
Впрочем, назвать просто «светским» этот неполный набор VIP-гостей - будет несправедливо. Это лишь толика той политической, общественной и звездной богемы, которая озарит своим присутствием зал Madison Square Garden. Серьезный десант в Нью-Йорк ожидается также с украинской стороны. Подтянутся и весьма уважаемые гости из России... Словом, уже сейчас поединок приобрел статус главного события спортивного года в профессиональном боксе.
Естественно, соответствующим будет и гонорар боксерам. По самым скромным подсчетам, он составит 10 миллионов долларов. Только за выход на ринг спортсмены получат по 5 миллионов!
- Прибыль от поединка действительно приближается к 10 миллионам, - говорит Леон Маргулес, глава промоутерской компании Seminole Warriors Boxing, клиентом которой является Султан Ибрагимов. - Правда, при условии, что мы реализуем все билеты. Учитывая тот факт, что объединительный бой в супертяжелом весе проходил последний раз в 1999 году, уверен: в субботу в Madison Square Garden будет аншлаг.