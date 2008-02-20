«Шахтер» вернулся домой

Донецкий «Шахтер» вечером 20 февраля возвратился с последнего в этом межсезонье заграничного учебно-тренировочного сбора. Вместе с «горняцкой» делегацией в столицу Донбасса прибыл и завоеванный испанский Кубок Ла Манги, сообщает Остров.

21 февраля объявлен для футболистов выходным. А в пятницу, 22 февраля, «горняки» приступят к тренировкам на загородной спортивно-тренировочной базе «Кирша».