Тренеру Шевы прислали «смертельный порошок»

Неизвестный прислал главному тренеру "Челси" Авраму Гранту посылку с белым порошком и запиской, в которой говорилось, что это вещество станет причиной медленной и мучительной смерти израильского наставника. Эксперты полиции провели проверку и установили, что порошок не представляет никакой угрозы, сообщает Лента.ру

Посылка была доставлена на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме. Записка содержала не только угрозы в адрес Гранта, но и оскорбления националистического характера. Отметим, что жена наставника Цофит, работающая на одном из израильских телеканалов, также получила угрозы в свой адрес.

Представитель полиции графства Суррей подтвердил, что во вторник в 12:15 по местному времени полицейские получили вызов на тренировочную базу "Челси". В настоящее время органы правопорядка пытаются узнать, кто был отправителем посылки.

Во вторник, 19 февраля, Аврам Грант находился в Афинах, где его команда проводила первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Встреча завершилась вничью - 0:0.