Лига чемпионов – результаты матчей

Олимпиакос и Челси сыграли вничью

Вчера начались игры 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Во вторник поздно вечером были сыграны 4 матча. Их результаты: "Рома" (Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 2:1 "Олимпиакос" (Греция) - "Челси" (Англия) - 0:0 "Ливерпуль" (Англия) - "Интер" (Италия) - 2:0 "Шальке-04" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 1:0 В среду состоятся еще четыре матча 1/8 финала.

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