Лига чемпионов – результаты матчей
08:26, 20 февраля 2008Спорт
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Олимпиакос и Челси сыграли вничью
Вчера начались игры 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Во вторник поздно вечером были сыграны 4 матча. Их результаты:
"Рома" (Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 2:1
"Олимпиакос" (Греция) - "Челси" (Англия) - 0:0
"Ливерпуль" (Англия) - "Интер" (Италия) - 2:0
"Шальке-04" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 1:0
В среду состоятся еще четыре матча 1/8 финала.
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