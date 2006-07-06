ФИФА объявила список претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2006

Четыре итальянца, три француза, два немца и один португалец вошли в официальный список претендентов на звание лучшего игрока чемпионата мира, который составила Международная федерация футбола, передает AFP. Лучший футболист будет назван в понедельник , 10 июля. На ЧМ-2002 лучшим стал вратарь сборной Германии Оливер Канн.

Десятка кандидатов была отобрана технической группой ФИФА. В этот список вошли итальянцы Андреа Пирло, Фабио Каннаваро, Джанлуиджи Буффон, Джанлука Дзамбротта, французы Зинедин Зидан, Тьерри Анри и Патрик Виейра, немцы Михаэль Баллак и Мирослав Клозе и португалец Манише Рибейру.

Напомним, что в 1998 году лучшим игроком был признан бразилец Роналдо, в 1994 году награду получил еще один бразилец – Ромарио, в 1990 году ФИФА наградила итальянца Сальваторе Скилаччи, в 1986 году "золотой мяч" получил аргентинец Диего Марадона, а в 1982 году лучшим стал итальянец Паоло Росси.

Лента.ру