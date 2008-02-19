Чемпионка мира по боксу умерла в возрасте 28 лет (фото)

В понедельник, 18 февраля, на 29-м году жизни умерла российская чемпионка мира и Европы по боксу Елена Сабитова. Последние три дня спортсменка находилась без сознания, и врачам не удалось спасти ее жизнь, передает ИТАР-ТАСС. Какая болезнь стала причиной смерти Сабитовой, не сообщается.

В детстве спортсменка болела остеомиелитом, но в 14 лет начала заниматься кикбоксингом и стала трехкратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира. После этого Сабитова перешла в бокс и в 2001 году завоевала золотую медаль на первом чемпионате мира по женскому боксу в США. В 2004 года она стала чемпионкой Европы.

Кроме того, Сабитова работала школьным учителем физкультуры, после чего перешла на службу в милицию, дослужилась до звания сержанта и получила знак "Отличник милиции", отмечает Лента.ру.