Протасов «Динамо» уважает, но никак не боится

Футбольный клуб «Днепр» находится на сборах в Турции. 2 марта команда возобновляет сезон домашним поединком против «Динамо». Корреспондент "Блик" по телефону пообщался с тренером днепропетровцев Олегом Протасовым.

На вопрос не опасается ли Протасов нового «Динамо» с Юрием Сёминым, которое, судя по всему, набрало неплохую форму, тренер ответил:

"Уважаем, но никак не боимся. И при этом отдаем себе отчет в том, что в «Динамо» произошла смена тренера и у команды будет соответствующий настрой".