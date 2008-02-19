Хоккейный матч, длившийся 10 суток, закончился со счетом 2250:2223

Самый продолжительный в мире хоккейный матч - 241 час - завершили в понедельник вечером энтузиасты хоккея в местечке Шервуд-Парк в канадской провинции Альберта, передает ИТАР-ТАСС. Две команды по 20 игроков в каждой непрерывно играли на открытой площадке 10 суток подряд и перекрыли на 1 час свое же собственное достижение, установленное три года назад. Цель необычного матча была прежде всего благотворительной - сбор средств на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями. Одна из команд взяла себе название "Излечение", а вторая - "Надежда". Общий счет матча - 2250:2223 в пользу "Излечения".

В начале супер-марафонского хоккейного матча погода не баловала игроков: столбик термометра опускался до отметки минус 20 градусов Цельсия и лишь в последние дни температура поднялась до нуля градусов. Как сообщила телекомпания CBC, проведение матча оказалось бы невозможным без помощи со стороны сотен добровольных помощников: они оказывали медицинскую помощь, работали массажистами, обеспечивали игроков горячим питанием.

Информация о матче будет направлена в Книгу рекордов Гиннесса, однако для рассмотрения и регистрации заявки потребуется несколько месяцев.

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