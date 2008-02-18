Шеву отправили в дубль

Андрей Шевченко оказался вне заявки игроков, которые примут участие в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Украинец уже восстановился после травмы и даже провел пятнадцать минут в кубковой игре с Хаддерсфилдом. Но на матч ЛЧ с Олимпиакосом Шева вызван не был.

"Шевченко не оказалось в составе, так как он еще не готов на 100 процентов. Я решил оставить его в Лондоне, чтобы он сыграл за резервный состав и потихоньку набирал форму", - заявил наставник "аристократов" Аврам Грант.

"То же самое мы уже проделывали в случае с Михаэлем Баллаком три месяца назал, поэтому мы надеемся, что этот метод поможет Андрею вернуть былые кондиции".

Football.ua