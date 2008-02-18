Футболисты «Ромы» подрались перед матчем Лиги чемпионов

Футболисты "Ромы" Кристиан Пануччи и Альберто Аквилани устроили драку на тренировке за два дня до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (19 февраля). Инцидент произошел в воскресенье, а разнимать игроков пришлось главному тренеру команды Лучано Спаллетти и директору клуба Бруно Конти, сообщает интернет-издание tribalfootball.com.

У Пануччи и Аквилани произошла ссора, закончившаяся обменом ударами. О причинах конфликта между футболистами не сообщается, однако известно, что за сутки, прошедшие со времени инцидента, отношения между ними не нормализовались.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Реал" состоится 19 февраля в Риме. Ответная игра пройдет в Мадриде 5 марта.

Лента.ру