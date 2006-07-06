Какую клятву дали друг другу игроки сборной Франции

После мюнхенской победы над Португалией в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу Зинедин Зидан рассказал, какую клятву дали друг другу 23 игрока французской сборной. Об этой фразе Лилиан Тюрам упомянул два дня назад, когда объяснял причины спаянности команды. Но тогда он не раскрыл ее содержания.

"Наш девиз: "Мы должны умереть все вместе", – заявил Зидан в интервью телеканалу Canal Plus. Теперь лишь 90 или 120 минут отделяют его от завоевания второго Кубка мира, борьба за который развернется в воскресенье в Берлине в ходе финального матча Франция – Италия.

"Я думаю, что теперь все будет в порядке. Мы приложили к этому очень много усилий, так что постараемся добыть Кубок, – сказал Зидан. – Это будет нелегко, это будет очень трудно, но в любом случае мы вооружены и действительно очень хотим это сделать".

"Теперь, когда мы вышли в финал, было бы здорово завоевать Кубок еще раз. Чтобы добиться этого, есть 23 человека. Я помню многое, и мы хотим пойти до конца, мы действительно надеемся победить", – добавил Зидан, забивший два из трех голов в решающей игре с Бразилией 12 июля 1998 года.

Говоря о пенальти, благодаря которому он в игре с португальцами забил свой 30-й гол в 107-м по счету выступлении, Зидан сказал, что не испытывал дрожи. "Да, напряжение было, без этого бить пенальти невозможно. Но это хорошее напряжение. Просто я сказал себе, что, если я забью, мы будем вести со счетом 1:0, и если не пропустим, то выйдем в финал. Я больше ни о чем не думал, я думал только о том, чтобы выполнить пенальти", – сказал он.

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