Женская сборная Украины завоевала серебро на чемпионате мира
18:54, 17 февраля 2008Спорт
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Девушки уступили лидерам 31 секунду
Женская сборная Украины заняла второе место на чемпионате мира по биатлону в шведском Остерсунде.
Как передает корреспондент УНИАН, украинская сборная в составе Оксаны ЯКОВЛЕВОЙ, Виты СЕМЕРЕНКО, Вали СЕМЕРЕНКО и Оксаны ХВОСТЕНКО вышла на второе место уже на втором этапе гонки и сохранила вторую позицию до финиша, уступив лидерам – сборной Германии – 31 секунду.
На третьем месте – сборная Франции, которая отстала от лидера на 1 минуту 35 секунд. Вместе с сегодняшней медалью украинские спортсмены в целом завоевали на чемпионате мира одно «серебро» и две «бронзы», которые получила Оксана ХВОСТЕНКО в спринте и индивидуальной гонке.
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