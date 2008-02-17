Женская сборная Украины завоевала серебро на чемпионате мира

Женская сборная Украины заняла второе место на чемпионате мира по биатлону в шведском Остерсунде.

Как передает корреспондент УНИАН, украинская сборная в составе Оксаны ЯКОВЛЕВОЙ, Виты СЕМЕРЕНКО, Вали СЕМЕРЕНКО и Оксаны ХВОСТЕНКО вышла на второе место уже на втором этапе гонки и сохранила вторую позицию до финиша, уступив лидерам – сборной Германии – 31 секунду.

На третьем месте – сборная Франции, которая отстала от лидера на 1 минуту 35 секунд. Вместе с сегодняшней медалью украинские спортсмены в целом завоевали на чемпионате мира одно «серебро» и две «бронзы», которые получила Оксана ХВОСТЕНКО в спринте и индивидуальной гонке.