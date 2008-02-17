Дебют Демьяненко завершился победой

"Нефтчи" украинского специалиста выходит на второе место в чемпионате Азербайджана.

Победой завершился дебют экс-тренера "Динамо" Анатолия Демьяненко в "Нефтчи". Бакинцы играли на выезде с одним из аутсайдеров турнира клубом Туран.

Единственный гол на 30-й минуте матча забил Эльнур Аллахвердиев после розыгрыша стандарта. Отмечается, что игра была довольно равной и могла закончиться, как вничью, так и с большим преимуществом "Нефтчи".

Примечательно, что в матче первого круга Нефтяники дома уступили сопернику. Так что, ко всему прочему, это был еще и реванш.

Воспользовавшись осечкой недавнего победителя Кубка Содружества Хазара, "Нефтчи" вырвался на вторую позицию в чемпионате. Впереди на расстоянии четырех очков только "Олимпик".

Football.ua