Донецкая область лидирует в подготовке к Евро-2012

На сегодня Донецкая область является лидером в подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Донецке министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

"Что касается в целом подготовки Украины к Евро-2012, то я бы назвал при всех существующих проблемах, Донецкую область лидером в подготовке к этому чемпионату", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Поэтому, по словам министра, "к ней сегодня меньше всего вопросов, как к области, так и к городу, так как некоторые вещи здесь делаются с опережением графика".

Отставания в подготовке к чемпионату связаны "не столько с местными проблемами, сколько с проблемами государства", - заключил Ю.ПАВЛЕНКО.