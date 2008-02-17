Паоло Мальдини провел тысячный матч в карьере

Капитан «Милана» Паоло Мальдини в субботнем матче чемпионата Италии против «Пармы» провел тысячный матч в карьере. 39-летний футболист уходит из футбола по окончании сезона, и свое достижение Паоло посвятил семье и своей матери.

Единственное, что огорчило Мальдини – безголевая ничья в Парме, сообщает Reuters.

Мальдини дебютировал в «Милане» в возрасте 16 лет в январе 1985 года в матче против «Удинезе». Он провел рекордные 126 матчей за сборную Италии, в 64 играх был капитаном «скуадра адзурра» пока не закончил выступать за национальную команду в 2002 году.

Совспорт