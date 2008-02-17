Валуев победил Ляховича

Российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев в немецком Нюрнберге победил белоруса Сергея Ляховича и завоевал право на бой с чемпионом мира по версии WBA Русланом Чагаевым из Узбекистана. Бой россиянина и белоруса продлился все отведенные для него 12 раундов, передает Эхо Москвы. Валуев уверенно победил по очкам. Все три арбитра поставили баллы в его пользу.