Шевченко - в игре, Челси - в выигрыше, МЮ громит Арсенал

Результаты Кубка Англии

Состоялись матчи 5-го раунда Кубка Англии. Бристоль - Саутгемптон 1:0 (Ламберт 85) Кардифф - Вулверхэмптон 2:0 (Уиттингем 2, Хассельбанк 10) Челси - Хаддерсфилд 3:1 (Лемпард 18, 60, Калу 70 - Колинз 45. На 75-й минуте на замену вышел Шевченко) Ковентри - Вест Бромвич 0:5 (Брант 14, Беднар 60, 71 пен., Миллер 77, Гера 79) Ливерпуль - Барнсли 1:2 (Куйт 23 - Фостер 57, Ховард 90) МЮ - Арсенал 4:0 (Руни 16, Флетчер 19, 74, Нани 38)

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